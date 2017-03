Wintersport: Gasser, Karl und Co. hoffen auf WM-Medaillen

Zum zweiten Mal nach Kreischberg 2015 tragen ab heute Snowboarder und Ski-Freestyler ihre WM gemeinsam aus. Beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) geht man dank guter Ergebnisse im Weltcup mit einigem Optimismus in die Großveranstaltung in der Sierra Nevada. Vor zwei Jahren gab es fünfmal Edelmetall für die ÖSV-Boarder Anna Gasser, Benjamin Karl und Co. In Spanien soll es nun ähnlich gut laufen.

