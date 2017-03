Islam-Ausbildung an Uni Wien soll im Herbst starten

Im Herbst soll an der Uni Wien die im neuen Islamgesetz vorgesehene universitäre Islam-Ausbildung starten. Kürzlich wurde bereits das dazugehörige Institut für Islamisch-theologische Studien geschaffen. Ab Herbst sollen in einem Bachelor-Studium islamische Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie Imame ausgebildet werden. Letztere wurden bisher de facto alle in islamischen Ländern ausgebildet, was immer wieder für Kritik sorgte.

