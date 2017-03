Kindsmord in Deutschland: Polizei riegelte Schule ab

Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen 19-jährigen Kindermörder aus Herne in Deutschland hat die Polizei heute Früh eine Schule in dem etwa 15 Kilometer entfernten Wetter abgesperrt. Einsatzkräfte durchsuchten das Gymnasium und forderten die Schüler auf, in ihren Klassen zu bleiben, sagte eine Polizeisprecherin.

Sie sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der mutmaßliche Mörder des neunjährigen Buben tatsächlich im Gebäude aufhalte. Ein Passant will Marcel H. zuvor in der Nähe der Schule gesehen haben.

Weitere Tat noch unbestätigt

Die Polizei hat noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, ob der Verdächtige für weitere Todesopfer verantwortlich ist. Hinweise aus einem Chat, „wonach der Täter eine Frau in seine Gewalt gebracht, gefoltert und ermordet haben soll, haben sich bisher nicht bestätigt“, teilte die Polizei Bochum heute Früh mit. Das könne „jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen werden“.

Eingegangene Hinweise „werden derzeit intensiv geprüft“, hieß es in der Mitteilung. Gestern hatten die Ermittler mitgeteilt, dass in einem Internetchat eine Botschaft im Namen des Verdächtigen aufgetaucht sei. Darin sei von einem Kampf mit einer Frau und von Folter die Rede. „Sie leistete mehr Widerstand als das Kind“, zitierte die Polizei aus dem Chat.

„Ernst nehmen“

Es sei nicht auszuschließen, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handle, sagte die Polizei. „Aber die Gefahrenlage macht es nötig, das ernst zu nehmen.“

Sie rief dazu auf, bei Antreffen von H. „nicht selbstständig einzugreifen, sondern umgehend die Notrufnummer 110 anzurufen“. H. sei etwa 1,75 Meter groß und von sehr schlanker Statur. Er sei ein Brillenträger, habe kurze blonde Haare und sei vermutlich mit Tarnhose und Tarnweste bekleidet.