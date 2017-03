Pop-Art: „American Dream“ im British Museum

Amerikanische Pop-Art an einem ungewöhnlichen Ort: Das British Museum in London widmet der Bedeutung des Drucks in der amerikanischen Kunst der letzten 60 Jahre eine neue Ausstellung. „The American Dream: pop to the present“ zeigt rund 200 Werke von etwa 70 Künstlern. Darunter sind so berühmte Namen wie Jasper Johns, Robert Rauschenberg und Andy Warhol - und viele andere.

Das British Museum, ein Ort für Antike und Geschichte, will mit der neuen Schau auf seinen reichen Hausschatz an Drucken hinweisen. Rund 70 Prozent der Exponate stammen aus seinem Besitz. Die Ausstellung wird morgen eröffnet und geht bis zum 18. Juni.

„Extrem aufregend“

Museumsdirektor Hartwig Fischer bezeichnete das Projekt als „extrem aufregend“, weil das Museum so seinen außergewöhnlich umfangreichen Bestand an amerikanischen Drucken und Zeichnungen einer breiten Öffentlichkeit vorstellen könne. Auch der Zeitpunkt der Ausstellung sei günstig. „Es scheint der richtige Moment zu sein, darüber nachzudenken, wie Künstler Amerika als Nation über die letzten turbulenten 60 Jahre reflektiert haben.“

Der Druck als kreatives und innovatives Medium habe sich wie kein anderes geeignet, amerikanische Macht und Einfluss zu beschreiben und zu hinterfragen, heißt es in der Ausstellung. Mit revolutionärem Eifer hätten die jungen Künstler ihrer Zeit den Druck auf eine Stufe mit Gemälde und Bildhauerei gehoben.

Heute, so wird erklärt, sei der von Wohlstand abhängige Amerikanische Traum mit Nostalgie behaftet und von den Unsicherheiten einer sich verändernden globalen Welt überschattet.