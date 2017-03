IS-Angreifer auf Militärklinik in Kabul getötet

Nach siebenstündigen Gefechten ist der Angriff von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf ein großes Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul beendet. Das meldete heute Nachmittag der Sprecher des Innenministeriums, Sedik Seddiqi. Alle Terroristen seien tot.

Reuters/Mohammad Ismail

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hatten vier bewaffnete Männer das Krankenhaus kurz nach 9.00 Uhr (Ortszeit) angegriffen. Ein Täter hatte sich am Tor in die Luft gesprengt, drei weitere waren in das Gebäude eingedrungen.

Über 30 Tote

Laut jüngsten Angaben wurden über 30 Menschen getötet. Bis zum Nachmittag waren laut Behördensprechern vier Menschen getötet und mehr als 66 verletzt worden. Der IS ließ hingegen über sein Sprachrohr Amak verlauten, seine Kämpfer hätten mindestens 100 Menschen getötet.

Laut offiziellen Angaben waren die Täter als Ärzte verkleidet und hatten Schnellfeuerwaffen und Handgranaten.

Zahlen von Regierungssprechern sind in der Regel niedrig, und es gab Anlässe, zu denen Todesopfer verschwiegen wurden. Die Angaben von Extremisten sind dagegen oft übertrieben. Opferzahlen lassen sich unabhängig oft nur schwer überprüfen.