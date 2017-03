Personen mit Österreich-Pass festgesetzt

Die türkische Regierung und türkische Verbände in Österreich und Deutschland sind am Mittwoch erneut in die Kritik geraten. Das Außenministerium bestätigte Berichte, nach denen derzeit mindestens fünf Personen mit österreichischem Pass von der Türkei aus politischen Gründen an der Ausreise gehindert werden. Der grüne Abgeordnete Peter Pilz, der das Thema zuerst aufgebracht hatte, vermutet als Hintergrund Spionage gegen Oppositionelle Türken in Österreich. In Deutschland warnte der Verfassungsschutz davor, dass es einen „signifikanten Anstieg nachrichtendienstlicher Tätigkeiten der Türkei in Deutschland“ gebe.

