Linienbus krachte gegen Unterführung - Schwerverletzte

Zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus ist es heute in Kapfenberg in der Steiermark gekommen. Der 20-sitzige Regionalbus blieb in einer Unterführung stecken, drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt, eine 75-Jährige musste in Tiefschlaf versetzt werden. Aus einem noch nicht bekannten Grund hatte die Lenkerin die übliche Fahrtroute verlassen.

