Pahors „positiver Populismus“

Borut Pahor scheint die Macht der Bilder besonders gut zu nutzen. Der slowenische Staatschef ist das Liebkind der Sozialen Netzwerke. Er nutzt vor allem die Fotoplattform Instagram intensiv, mit persönlichen und mitunter blanken Einblicken zieht das ehemalige Model viele Fans an. Die User sehen Pahor beim Sport, Pahor mit Kindern, Pahor privat am Strand. „Positiver Populismus“, wie er selbst sagt. Dass die Strategie funktioniert, zeigte sein überraschendes Politcomeback vor fünf Jahren. Bald steht erneut eine Wahl an.

