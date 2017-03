Flüchtlinge: Sobotka weist Kern-Vorschlag zurück

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hält nichts von Bundeskanzler Christian Kerns (SPÖ) Vorschlag, mittel- und osteuropäischen Ländern die EU-Gelder zu kürzen, solange sich diese der Aufnahme von Flüchtlingen widersetzen. Es brauche endlich eine Reduzierung der „Obergrenze“ statt einer unrealistischen Umverteilung von Flüchtlingen, sagte Sobotka heute gegenüber der APA.

„Die unbegrenzte Aufnahme und Umverteilung von Flüchtlingen ist ein Relikt aus der Ära der Willkommenskultur“, sagte der Innenminister. „Wir müssen uns der Realität stellen und erkennen, dass wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten gekommen sind, vor allem die Möglichkeit, die Migranten ordnungsgemäß zu integrieren.“ Die ÖVP fordere deshalb die Halbierung der derzeitigen Höchstzahl, die heuer bei 35.000 Flüchtlingen liegt.

„Selektive Solidarität“ als Thema auf EU-Gipfel

Bundeskanzler Kern hatte in der deutschen „Welt“ die Kürzung der finanziellen Unterstützung gefordert: „Sollten sich Länder bei der Lösung der Migrationsfrage weiterhin konsequent wegducken oder Steuerdumping auf Kosten der Nachbarn betreiben, so dürfen sie künftig nicht mehr Nettozahlungen in Milliardenhöhe aus Brüssel erhalten.“

Einige EU-Länder erwarteten von anderen Mitgliedsstaaten Solidarität, wenn es um wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheitsinteressen und Sanktionen gegen Russland gehe, sagte Kern. „Selektive Solidarität sollte künftig auch zu selektiver Zahlungsbereitschaft bei den Nettozahlern führen. Wir werden das in Brüssel zum Thema machen“, kündigte er im Hinblick auf den bevorstehenden EU-Gipfel an.