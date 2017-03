Eine Ausstellung über die Poesie

„Mehr als nur Worte (Über das Poetische)“ ist der Titel einer Ausstellung, die gestern Abend in der Kunsthalle Wien eröffnet wurde. Poesie - also alles, was jenseits semantischer Eindeutigkeit liegt - steht im Fokus dieser Schau: in Filmen, Fotografien, Skulpturen, Installationen und Performances.

