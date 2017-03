Die vielen letzten Männerbastionen

Drei von 13 Mitgliedern der Bundesregierung sind aktuell Frauen, dazu kommt eine Staatssekretärin. Die Landeshauptleute sind derzeit alle Männer. Die gläserne Decke ist in Österreich für Frauen - ob in Politik oder Wirtschaft - weiter harte Realität. Auch im Jahr 2017 gibt es noch viele Positionen, in die noch niemals eine Frau gelangt ist - nachfolgend der Versuch einer Bestandsaufnahme.

