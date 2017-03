US-Senatoren gehen Trumps Abhörvorwürfen nach

Prominente US-Senatoren gehen bei den Ermittlungsbehörden den Abhörvorwürfen von Präsident Donald Trump gegen seinen Vorgänger Barack Obama nach. Der Republikaner Lindsey Graham und der Demokrat Sheldon Whitehouse forderten die Bundespolizei FBI und das Justizministerium heute auf, alle Informationen im Zusammenhang mit den Anschuldigungen zu übermitteln.

Konkret forderten sie das Ministerium auf, ihnen richterliche Anordnungen in Verbindung mit einer Bespitzelung des neuen Präsidenten, seines Wahlkampfteams oder des Trump Tower zukommen zu lassen. Trump hatte Obama am Wochenende über Twitter vorgeworfen, in der heißen Phase des Wahlkampfs seine Telefone abgehört zu haben. Die Vorwürfe, für die keine Belege vorgelegt worden sind, wies ein Obama-Sprecher zurück.

Prüfung von Trump-Berater Icahn gefordert

Der US-Kongress soll unterdessen nach dem Willen von Verbraucherschützern prüfen, ob der Investor Carl Icahn als Berater von US-Präsident Donald Trump Vorschriften zur Offenlegung von Lobbyarbeit eingehalten hat.

Es gehe um die Beratertätigkeit Icahns bei der Neufassung des Programms für Biotreibstoff, hieß es in einem Schreiben der Organisation Public Citizen, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Icahn, der als unbezahlter Berater für Trump tätig ist, hatte dem Präsidenten im Februar vorgeschlagen, dass künftig nicht mehr Raffinerien für die Beimischung von Biotreibstoff zum Benzin zuständig sein sollen, sondern die Vermarkter.

Den Verbraucherschützern zufolge könnte Icahn dabei gegen bestehende Lobbying-Vorschriften verstoßen haben, da er selbst Haupteigner einer Raffinerie sei und von den vorgeschlagenen Änderungen profitieren würde. Es sei möglich, dass Icahn seine Beratertätigkeit bei Trump als Lobbyarbeit nach dem Gesetz von 1995 hätte deklarieren müssen. Das habe er aber offenbar nicht getan, bemängelt die Organisation.