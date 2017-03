Eva Rossmann zu Frauenrechten und Männerdomänen

Wie es 20 Jahre nach dem Frauenvolksbegehren mit der Gleichberechtigung aussieht. Im Studio ist dazu Eva Rossmann, Autorin und Mitinitiatorin des österreichischen Frauenvolksbegehrens.

Wie Trumps Strafzollkeule in Mexiko einschlägt

US-Präsident Donald Trump will, dass in den USA produziert wird. Die Autofirma Ford hat bereits eine Großinvestition in Mexiko abgesagt.

Wenn TV-Geräte mitlauschen

Dem US-Geheimdienst CIA werden Hackerangriffe auf Smartphones, Fernsehgeräte und Computer vorgeworfen. Die ZIB2 sieht sich an, wie das technisch geht.

