„Weltbester Gesundheitsplan“: Wirbel um US-Gesetzesantrag

Eine eingebrachte US-Gesetzesvorlage hat in zahlreichen Medien und in den Sozialen Netzwerken für Kopfschütteln und Verwirrung gesorgt. Die Vorlage mit dem Titel „World’s Greatest Healthcare Plan of 2017“ wurde von einigen Medien für den Gesetzesentwurf von US-Präsident Donald Trump gehalten, der die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama so schnell wie möglich abgelöst sehen will.

Tatsächlich stammt die Vorlage aber von dem Abgeordneten Pete Sessions, einem Republikaner aus Waco, Texas. Er hat laut eigenen Angaben 18 Monate an dem Text gefeilt. Allerdings hatte er schon im Vorjahr eine Vorlage mit dem Titel „World’s Greatest Healthcare Plan of 2016“ eingebracht. Der nicht gerade subtile Name des Gesetzes hatte allerdings dafür gesorgt, dass er von vielen Trump zugeschrieben wird. Dessen Gesundheitsreform wurde aber mit dem Titel „American Health Care Act“ am Montag vom republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, vorgestellt.