Die Macht der Imaminnen

Wenn sich am 16. Juni in der neu gegründeten Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin erstmals die Tore zum Freitagsgebet öffnen, wird alles anders. Frauen und Männer beten dort gemeinsam. Statt des Imams wird eine Frau die Predigt leiten: Elham Manea, gebürtige Ägypterin aus der Schweiz, Politologin und Imamin. Sie kommt wie ihre Gastgeberin, Moscheegründerin Seyran Ates, ohne Kopftuch aus. Die Imamin und Menschenrechtsanwältin, im religion.ORF.at-Interview über die Reformerinnen im Islam und ihre neue Moschee der Menschlichkeit.

Mehr dazu religion.ORF.at.