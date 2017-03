Gold-Schau im KHM: Auf den Spuren vergessener Schätze

Der unscheinbare Name Ada Tepe steht für einen sensationellen Fund: In der bulgarischen Bergregion wurde vor wenigen Jahren das einzige prähistorische Goldbergwerk Europas entdeckt. Schon in der Bronzezeit wurde dort der Abbau von Edelmetall betrieben. Das Kunsthistorische Museum in Wien widmet Ada Tepe nun unter dem Titel „Das erste Gold“ eine Ausstellung und präsentiert neben den gefundenen Schätzen auch neueste Ergebnisse der Forschung: Vermutet wird, dass hinter dem Bergwerk auch der Ursprung der sagenumwobenen Schätze von Troja und Mykene stecken könnte.

