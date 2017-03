Neue Frauenministerin: Lohnschere „inakzeptabel“

Der SPÖ-Vorstand hat sich einstimmig für Pamela Rendi-Wagner als neue Gesundheitsministerin ausgesprochen. Für die Wiener Medizinerin geht es damit Schlag auf Schlag: Sie sei am Montag gefragt worden, ob sie Sabine Oberhausers (SPÖ) Nachfolge antreten wolle, am Dienstag sei sie über die Entscheidung informiert worden und gleich in die SPÖ eingetreten. Bereits gestern wurde die Medizinerin angelobt. Nicht zufällig wurde Tempo vorgelegt, kann die SPÖ so doch am Internationalen Frauentag mit Rendi-Wagner auch eine neue Frauenministerin vorweisen.

