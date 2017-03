Mindestens 21 Tote bei Brand in Jugendheim in Guatemala

Bei einem Feuer in einem Heim für Kinder und Jugendliche in Guatemala sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. 23 andere seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden gestern (Ortszeit) mit. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die Nationalflaggen im ganzen Land wurden auf halbmast gesetzt und öffentliche Veranstaltungen abgesagt.

Die Todesopfer waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. 19 starben direkt an der Unglücksstelle. Zwei weitere erlagen später ihren schweren Verbrennungen. Viele Verletzten waren in einem kritischen Zustand. Die Jugendeinrichtung in der Ortschaft San Jose Pinula nahe Guatemala-Stadt wird von der staatlichen Wohlfahrt betrieben, die sich wegen der Zustände dort schon länger schwerer Kritik ausgesetzt sah.

Kriminelle zu Gewaltopfern gesteckt

In dem Haus leben Kinder und Jugendliche, die wegen häuslicher Gewalt aus ihren Familien genommen wurden. Allerdings wurden zuletzt auch kriminelle Jugendliche in der Einrichtung untergebracht. Das führte zu erheblichen Spannungen. Zuletzt hatten sich die Minderjährigen über schlechte Behandlung durch die Betreuer und schlechtes Essen beschwert.

Nach Angaben einiger Parlamentarier gab es seit 2015 Hinweise darauf, dass Jugendliche aus der Einrichtung als Prostituierte rekrutiert wurden. In der Nacht des Brandes flohen etwa 60 Jugendliche aus dem Heim. Am Morgen steckten ersten Ermittlungen zufolge randalierende Jugendliche dann Matratzen in Brand. Das Feuer breitete sich danach auf den Rest der Einrichtung aus.

„Tragödie hätte verhindert werden können“

Die gemeinsame Unterbringung sei ein Fehler, sagte Sozialminister Carlos Rodas. Die Chefjuristin der Regierung, Anabella Morfin, verwies darauf, ihre Behörde habe zuletzt bei zwei Richtern um die Verlegung besonders auffälliger Jugendlicher gebeten. Die Genehmigung sei aber nicht erteilt worden. „Diese Tragödie hätte verhindert werden können“, sagte Morfin.

Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef bedauerte das Unglück. „Diese Mädchen, Buben und Jugendlichen müssen beschützt werden“, schrieb die Organisation auf Twitter. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, Luis Almagro, forderte eine rasche Aufklärung des Vorfalls. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete eine Ermittlung ein. Der Kongress forderte die verantwortlichen Beamten zum Rücktritt auf und beantragte die Abgeordneten die Schließung des Heims.