Integrationsgesetz: Etliche Kritik an Burkaverbot

Etliche Kritik gibt es am Ende der Begutachtungsfrist zum von SPÖ und ÖVP geplanten Integrationsgesetz. Dieses sieht etwa ein Pflichtintegrationsjahr, mehr Deutschkurse, gemeinnützige Arbeit für Asylberechtigte sowie ein Burkaverbot im öffentlichen Raum vor. Widerstand gibt es vor allem gegen letzeres.

Die Agenda Asyl sieht durch die Maßnahme das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Religionsfreiheit sowie auf freie Gestaltung der Lebensführung verletzt. Die Dokustelle für Muslime fürchtet, dass das Vollverschleierungsverbot betroffene Frauen „in die Isolation“ treiben werde, ebenso die Arbeiterkammer (AK).

„Erziehungsstaat“ und „negativer Höhepunkt“

Die Österreichische Rechtsanwaltskammer lehnt das Verbot als „Ausdruck eines Erziehungsstaates“ ab. Die Regelung sei „gleichermaßen unnötig wie ungeeignet und grundrechtlich bedenklich“. Die NGO Amnesty International hält das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz für den „negativen Höhepunkt“ des Gesetzespakets.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) sieht einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens, der Religionsfreiheit und der Meinungsäußerungsfreiheit und lehnt auch jenen Passus, der Polizisten, Richtern und Staatsanwälten das Tragen besonders sichtbarer religiöser Symbole wie das Kopftuch untersagen soll.

Das Vollverschleierungsverbot soll mit 1. Juli in Kraft treten und sieht bei Verstößen eine Strafe von 150 Euro vor. Das Innenministerium regt ein Inkrafttreten erst mit Herbst 2017 an. Es seien nämlich noch entsprechende Vorbereitungs- und Schulungsmaßnahmen zu ergreifen.

Kompetenzrechtliche Fragen

Agenda Asyl sieht insgesamt „einige wichtige Maßnahmen“, aber auch zahlreiche „Schwachstellen“ im Paket. Sie fordert Zugang von Integrationsmaßnahmen für alle Asylsuchenden. Arbeiterkammer und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) pochen auf mehr Ressourcen für das AMS.

In anderen Bereichen ist für die Rechtsanwaltskammer aus kompetenzrechtlicher Sicht noch offen, ob der Bund den Ländern die Verhängung von Sanktionen - bei Nicht-Mitwirkung an Deutsch- und Wertekursen - vorschreiben kann. Niederösterreich und Steiermark verwiesen in ihren Stellungnahmen denn auch auf mögliche Eingriffe in die Länderkompetenzen.