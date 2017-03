Al-Rakka: USA unterstützen Offensive mit Artillerie

Die US-Truppen unterstützen die Offensive auf al-Rakka, die Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien, mit Artilleriegeschützen. Truppen einer Expeditionseinheit der Marineinfanterie hätten die Haubitzen an einem Außenposten in Nordsyrien stationiert, sagte ein US-Vertreter heute und bestätigte damit einen Bericht der „Washington Post“.

Deutliche Ausweitung der Beteiligung

Die US-Marines stünden bereit, ihre „Mission“ zur Unterstützung der Offensive auf die IS-Hochburg al-Rakka zu erfüllen. Mit der Stationierung wird die Beteiligung regulärer US-Truppen am Kampf gegen die IS-Miliz in Syrien deutlich ausgeweitet.

Bisher hat Washington rund 500 Soldaten zur Unterstützung der kurdisch-arabischen Rebellenallianz Demokratische Kräfte Syriens (Syrian Democratic Forces, SDF) entsandt, darunter Spezialkräfte, Ausbildner und Sprengstoffexperten. Die US-Soldaten helfen außerdem bei der Koordinierung der Luftangriffe der US-geführten Militärallianz.

14 tote Zivilisten bei Luftangriff

Indes wurden bei einem Luftangriff auf ein Dorf im Norden Syriens nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 Zivilisten getötet. Der Angriff auf al-Matab in der Nacht sei vermutlich von der US-geführten Anti-IS-Koalition geflogen worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit. Unter den Toten seien auch sechs Kinder. Das Dorf wird vom IS kontrolliert.