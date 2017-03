Israel: „Muezzin-Gesetz“ nimmt erste Hürde

Ein umstrittenes Gesetz, das den Ruf eines Muezzins zum muslimischen Gebet über Lautsprecher verbieten soll, hat in Israels Parlament die erste Hürde genommen. Zwei verschiedene Versionen des „Muezzin-Gesetzes“ wurden gestern in der Knesset in erster Lesung gebilligt, wie das Parlament mitteilte. Arabische Abgeordnete reagierten zornig auf die Entscheidung.

