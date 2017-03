Kurz hält trotz herber Kritik an Burkaverbot fest

Die ÖVP hält trotz der Kritik in der Begutachtung am Integrationsgesetz fest. Die Bedenken teile er nicht, sagte Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) heute. Auch Klubchef Reinhold Lopatka sagte, es handle sich um ein „notwendiges Gesetz“, und drängte auf die Umsetzung.

„Die Kritik, dass Männer ihre Frauen dann nicht mehr aus dem Haus lassen, kann wohl kein ernst gemeinter Grund in einer aufgeklärten Demokratie sein. Da müssen wir klarmachen, was tolerieren wir und was eben nicht“, so Kurz. Auch Lopatka bleibe beim Burkaverbot: „Entweder gibt’s ein Vollverschleierungsverbot oder keines. Ich bin dafür, dass es das gibt.“

Etliche Kritik

Am Integrationsgesetz gibt es etliche Kritik. Dieses sieht etwa ein Pflichtintegrationsjahr, mehr Deutschkurse, gemeinnützige Arbeit für Asylberechtigte sowie ein Burkaverbot im öffentlichen Raum vor. Widerstand gibt es vor allem gegen Letzeres.

Die Agenda Asyl sieht durch die Maßnahme das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Religionsfreiheit sowie auf freie Gestaltung der Lebensführung verletzt. Die Dokustelle für Muslime fürchtet, dass das Vollverschleierungsverbot betroffene Frauen „in die Isolation“ treiben werde, ebenso die Arbeiterkammer (AK).

„Erziehungsstaat“ und „negativer Höhepunkt“

Die Österreichische Rechtsanwaltskammer lehnt das Verbot als „Ausdruck eines Erziehungsstaates“ ab. Die Regelung sei „gleichermaßen unnötig wie ungeeignet und grundrechtlich bedenklich“. Amnesty International hält das Gesichtsverhüllungsverbot für den „negativen Höhepunkt“ des Gesetzespakets.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) sieht einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens, der Religionsfreiheit und der Meinungsäußerungsfreiheit und lehnt auch jenen Passus ab, der Polizisten, Richtern und Staatsanwälten das Tragen besonders sichtbarer religiöser Symbole wie des Kopftuchs untersagen soll.

Bischöfe gegen generelles Verhüllungsverbot

Ja zur Integration, aber Nein zu einem generellen Verhüllungsverbot: Das sagt die Bischofskonferenz in ihrer Stellungnahme zum geplanten Integrationsgesetz. Vor allem im Entwurf für ein Verbot der Gesichtsverhüllung ortet die Kirche „schwerwiegende Fragestellungen“ und menschenrechtliche Bedenken.

