Paketgeschäft verhilft Post zu Gewinnplus

Die Post hat 2016 das Ergebnis gesteigert, aber beim Umsatz den Verkauf des deutschen Paketdienstes trans-o-Flex gespürt. Für heuer geht Post-Chef Georg Pölzl von einer stabilen Entwicklung aus. „Wir sind gesünder denn je“, so Pölzl. Verärgert ist allerdings die Postgewerkschaft.

Sie droht mit Kampfmaßnahmen, wenn die angekündigte Dividendensteigerung nicht zurückgenommen wird. „Wenn der Vorstand nicht sofort einlenkt, ist ein Arbeitskampf in der Post unausweichlich“, so Helmut Köstinger, Chef der Postgewerkschaft, heute nach Bekanntgabe der Bilanz 2016. Die Erhöhung der Dividende koste die Post 3,5 Mio. Euro bei Personalkosten von rund einer Milliarde Euro.

Steigendes Paketgeschäft

Das Vorjahr war bei der teilstaatlichen, börsennotierten Post einmal mehr vom sinkenden Brief- und steigenden Paketgeschäft geprägt. Den deutlichen Rückgang beim Briefgeschäft in Österreich habe man teilweise durch mehr Briefgeschäft bei den Auslandsbeteiligungen wettmachen können.

Pölzl betonte bei der Bilanzpressekonferenz, dass das steigende Paketgeschäft zwar sehr erfreulich sei, aber man dürfe auch die Relation nicht aus dem Auge verlieren: 787 Millionen Briefen stünden 81 Mio. Pakete gegenüber. Die Post leidet zudem unter dem Markteintritt der Deutschen Post, weil ein Großteil der in Österreich ausgelieferten Pakete aus Deutschland stammt.

Zurückhaltend bei Thema Aras Kargo

Zurückhaltend gab sich Pölzl auch zum türkischen Problemfall Aras Kargo, an der die Post 25 Prozent hält und weitere 50 Prozent möchte. Nachdem Mehrheitseigentümerin Evrim Aras in ungewöhnlich harschem Ton die Post in mehreren Presseaussendungen angegriffen hatte, verwies Pölzl heute auf das laufende Schiedsgerichtsverfahren in Genf sowie weitere Gerichtsverfahren in der Türkei.

Von der türkischen Politik werde die Post jedenfalls gut unterstützt, versicherte Pölzl. Ziel sei es nun, eine Wertsicherung zu erreichen.