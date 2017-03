Nach Nazi-Sager: Von Trier will wieder nach Cannes

Sechs Jahre nach seinem umstrittenen Nazi-Sager verhandelt der dänische Skandalregisseur Lars von Trier („Nymphomaniac“) wieder mit dem Filmfestival in Cannes: Von Trier hofft, dass das französische Filmfestival seinen Serienkillerfilm „The House that Jack Built“ 2018 ins Programm nehmen wird - Matt Dillon und Uma Thurman spielen darin die Hauptrollen.

Das Festival hatte Von Trier nach einer aus dem Ruder gelaufenen Pressekonferenz zur „Persona non grata“ erklärt. Im Anschluss an die Weltpremiere seines Films „Melancholia“ hatte der Regisseur 2011 vor versammelter Weltpresse erklärt, er empfinde durchaus Sympathie mit Adolf Hitler, ja, er selbst sei „ein Nazi“.

APA/AFP/Johannes Eisele

Brutaler Serienkillerfilm aus Sicht des Täters

„The House that Jack Built“ beschreibt die Entwicklung eines Serienkillers (gespielt von „Drugstore Cowboy“-Star Dillon), der Washington mit brutalen Frauenmorden in Angst und Schrecken versetzt. Erzählt ist die Story aus der Sicht des Täters.

In der Rolle der Opfer hat Trier Thurman („Pulp Fiction“), Sofie Graböl („The Killing“) und Riley Keough („Mad Max: Fury Road“) besetzt. Diese Woche haben die Dreharbeiten in Dalsland in Schweden begonnen, ab Mai soll die Arbeit in Kopenhagen fortgesetzt werden. Mit 8,7 Millionen Euro bewegt sich der Thriller, der ursprünglich als TV-Serie geplant war, eher im Low-Budget-Bereich.

Von Trier, der in den vergangenen Jahren mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen hatte, sagte in einer Pressekonferenz, dass dieser Film sein bisher härtester werden könnte. Zugleich sieht er ihn als politisches Statement: Inspiriert zu diesem Porträt eines Psychopathen habe ihn Donald Trump, der „König der Ratten“.