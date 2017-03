Türkei: Ausreise für zwei Festgehaltene mit Österreich-Pass

Von den fünf Personen mit österreichischem Pass, die von der Türkei an der Ausreise gehindert wurden, sind mittlerweile zwei freigelassen worden.

Drei Personen, vermutlich türkisch-österreichische Doppelstaatsbürger, sei die Ausreise weiterhin verboten, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, heute Vormittag.

Die drei befänden sich „nicht in Haft“: „Wir sind mit ihnen in Kontakt und versuchen weiterhin, eine Ausreise zu erreichen“, sagte Schnöll. Sie bekämen volle konsularische Betreuung. Zwei der drei seien in der Türkei wohnhaft.