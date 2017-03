Züricher Hotel sagt Veranstaltung mit türkischem Minister ab

Nun ist auch in der Schweiz eine Veranstaltung mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu abgesagt worden. Das bestätigte der Konferenz- und Veranstaltungsmanager des Hotels Hilton Zurich Airport heute. Die Entscheidung habe das Hotel getroffen. „Die Sicherheit der Teilnehmer und der Mitarbeiter kann nicht gewährleistet werden“, sagte er.

Auch die Behörden meldeten Bedenken an. Selbst ein großes Polizeiaufgebot könne nicht gewährleisten, dass die Veranstaltung problemlos über die Bühne gehe, sagte ein Sprecher der für die Sicherheit zuständigen Behörde. Die Veranstaltung sollte am Sonntag stattfinden. Auch in deutschen Städten waren Wahlkampfveranstaltungen türkischer Minister gestrichen worden.

Merkel kritisiert Nazi-Vergleiche

Das Thema belastet die Beziehungen zwischen der Türkei sowie Österreich und Deutschland seit Tagen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bekräftigte heute trotzdem das starke Interesse an engen deutsch-türkischen Beziehungen trotz der zurzeit „tiefen und ernsthaften Meinungsverschiedenheiten“ betont. Der Streit betreffe allerdings Grundsätzliches, etwa Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit in der Türkei.

Merkel ging auch auf die jüngsten Nazi-Vergleiche türkischer Regierungspolitiker ein. Das sei „so deplatziert“, dass man es eigentlich gar nicht kommentieren müsse. Ein Zusammenhang mit den Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus sei „auf gar keinen Fall“ zulässig.

Reform für Präsidialsystem „problematisch“

Solche Vergleiche müssten aufhören, auch im Ringen um das türkische Verfassungsreferendum für eine noch stärkere Stellung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Diese Reform nannte Merkel „mehr als problematisch“. Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland seien gleichwohl möglich, sofern sie angekündigt seien und genehmigt werden könnten.

Merkel drängte auch auf mehr gemeinsame Anstrengungen der EU, um Fluchtbewegungen nach Europa einzudämmen. Es liege noch zu viel zu sehr im Argen, so sei die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln weiterhin unbefriedigend.