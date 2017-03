Ski alpin: Streitberger beendet Karriere

Georg Streiberger hat heute seinen Abschied vom alpinen Rennsport bekanntgegeben. Anhaltende Knieprobleme zwangen ihn zu diesem Schritt. „Die Entscheidung ist mir leicht gefallen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht mehr“, sagte der 35-jährige Salzburger, der im Dezember am rechten Außenmeniskus operiert worden war, bei einem Pressetermin in Saalbach. In 159 Weltcup-Rennen hatte er drei Siege gefeiert, eine Medaille blieb ihm allerdings verwehrt.

