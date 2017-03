Festgesetzte: Pilz fordert Reisewarnung für Türkei

Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz fordert vom Außenministerium eine Reisewarnung für die Türkei. Derzeit gebe es nur einen „versteckten Hinweis“. Er warf Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) vor, durch die bisher fehlende Reisewarnung seien österreichische Staatsbürger gefährdet worden.

Zwei konkrete Fälle vorgestellt

Pilz stellte zwei konkrete Fälle festgehaltener und ausgewiesener Österreicher vor. Es handle sich bei beiden um Doppelstaatsbürger. Der erste sei im Oktober des vergangenen Jahres noch vor der Passkontrolle auf dem Istanbuler Atatürk-Flughafen festgenommen und für 72 Stunden, die maximale Festhaltezeit, eingesperrt worden.

Der Mann, der sich wiederholt kritisch über Erdogan geäußert hatte, durfte weder die Botschaft noch seine Angehörigen kontaktieren. Anschließend wurde er in einem Flugzeug nach Wien zurückgebracht. Er erhielt zum Abschluss ein behördliches türkisches Dokument, auf dem die Ausweisung mit der „öffentlichen Sicherheit“ begründet wurde.

Pilz vermutet „Spitzeltätigkeit“

Der zweite Fall betraf einen Kurden, der im Dezember 2016 auf dem Atatürk-Flughafen bei der Passkontrolle festgenommen worden sei. Es sei ihm mitgeteilt worden, er habe „Einreiseverbot“. Er wurde für 24 Stunden festgehalten, durfte jedoch seine Familie informieren. Anschließend wurde er nach Wien zurückgebracht. Auf seiner Ausweisung stand als Begründung ein Hinweis auf ein Gesetz über „Personen, die außerhalb der Türkei Unannehmlichkeiten verursachen“.

Der grüne Sicherheitssprecher vermutet bei diesen und ähnlichen Fällen eine Verbindung mit der „Spitzeltätigkeit“ durch Aktivisten von Organisationen, die der türkischen Regierung nahestehen, wie dem islamischen Verein ATIB und der Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD), dem europäischen Ableger der islamisch-konservativen türkischen Regierungspartei AKP. Er räumte allerdings ein, dass es darauf lediglich „Hinweise“ gebe.

Zwei Festgehaltene mit Österreich-Pass wieder frei

Von den fünf Personen mit österreichischem Pass, die von der Türkei an der Ausreise gehindert wurden, sind mittlerweile zwei freigelassen worden. Drei Personen, vermutlich türkisch-österreichische Doppelstaatsbürger, sei die Ausreise weiterhin verboten, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, heute Vormittag.

Die drei befänden sich „nicht in Haft“: „Wir sind mit ihnen in Kontakt und versuchen weiterhin, eine Ausreise zu erreichen“, sagte Schnöll. Sie bekämen volle konsularische Betreuung. Zwei der drei seien in der Türkei wohnhaft.