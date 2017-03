USA stationieren Hunderte weitere Soldaten in Syrien

Die USA haben die Stationierung mehrerer hundert weiterer Soldaten in Syrien bestätigt. Die rund 400 Angehörigen von Marines und Rangers der Armee würden „für einen begrenzten Zeitraum“ die einheimischen Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen, sagte der Sprecher der US-geführten Anti-IS-Koalition, John Dorrian, heute. Zudem werden Artilleriegeschütze der USA eingesetzt.

Unterstützung für Al-Rakka-Offensive

Ein Teil der in den vergangenen Tagen eingetroffenen Soldaten solle die Rückeroberung der IS-Hochburg al-Rakka unterstützen. Die Soldaten kämen aber nicht unmittelbar an der Front zum Einsatz, sagte der Sprecher weiter. Damit sind laut offiziell bestätigten Angaben mittlerweile fast 1.000 US-Soldaten in Syrien im Einsatz.

Dorrian sagte, die Bemühungen, al-Rakka zu isolieren, verliefen „sehr, sehr gut“, würden aber noch einige Wochen in Anspruch nehmen. „Wir haben in der Gegend eine ziemlich unbarmherzige Luftkampagne geführt, um die Infrastruktur des Feindes zu zerstören und feindliche Kämpfer zu töten. Das werden wir mit den neuen Kräften intensivieren“, kündigte der US-Luftwaffenoberst an.

23 tote Zivilisten

Einem Bericht der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien zufolge starben bei den Kämpfen um die Stadt wieder zahlreiche Zivilisten. Bei Luftangriffen vermutlich der US-geführten Koalition seien 23 Zivilisten, darunter acht Kinder, getötet worden, so die Beobachtungsstelle. Der Vorfall habe sich in der Ortschaft al-Matab südöstlich von al-Rakka ereignet.

Im Syrien-Konflikt ist eine neue Gesprächsrunde am Dienstag und Mittwoch im zentralasiatischen Kasachstan angesetzt. Zu den Verhandlungen werden die Garantiemächte Russland, Türkei und Iran erwartet, wie das kasachische Außenministerium in Astana mitteilte. Eine Zusage der syrischen Regierung und Opposition stand zunächst noch aus.