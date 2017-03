EZB hält Leitzins auf Rekordtief von null Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) will auf absehbare Zeit nicht an den Leitzinsen rütteln. Die Schlüsselsätze würden weit über die Zeit des Anleihenkaufprogramms hinaus auf dem aktuellen Niveau oder sogar noch niedriger liegen, bekräftigten die Währungshüter heute in Frankfurt. Der Leitzins für die Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Die EZB bekräftigte zudem, die umstrittenen Anleihenkäufe sollten bis mindestens Ende 2017 fortgesetzt werden. Dabei werde ab April das monatliche Volumen von derzeit 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden sinken. Die EZB sei aber bereit, die Transaktionen hinsichtlich Umfang und/oder Dauer auszuweiten, sollten sich die Aussichten eintrüben.