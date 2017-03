EU-Gipfel gegen Doppelstandards bei Lebensmitteln

Osteuropäische Staaten fühlen sich von den großen Lebensmittelkonzernen mit minderwertigen Produkten abgespeist - und sollen für ihr Anliegen nun die Unterstützung der EU-Staats- und -Regierungschefs bekommen.

In dem Entwurf der Abschlusserklärung zum Brüsseler Gipfel, welcher der AFP heute vorlag, stellten sich die EU-Chefs ausdrücklich hinter die Forderung Ungarns und der Slowakei, der Frage von Doppelstandards bei der Produktqualität in unterschiedlichen Ländern auf EU-Ebene nachzugehen.

Gleiche Verpackung, schlechterer Inhalt

Ungarn, die Slowakei und einige andere osteuropäische Staaten beklagen eine gezielte Benachteiligung durch die internationalen Lebensmittelmultis. Sie beklagen, dass die Konzerne ihre Produkte in verschiedenen EU-Ländern unter gleichem Namen und mit gleicher Verpackung verkaufen - dass die Qualitätsstandards aber hinter jenen in Westeuropa zurückblieben.

So sei das in Ungarn verkaufte Nutella von Ferrero „weniger cremig“ als jenes in Österreich. Coca-Cola sei in Ungarn „weniger vollmundig und flacher“ im Geschmack als die im Nachbarland. In den Packerlsuppen von Knorr steckten rund 20 Prozent weniger Pulver - die Verpackung sei die gleiche.

Die Lebensmittelbehörde forderte daraufhin eine „faire Behandlung“ und ein Ende der „doppelten Standards“. Die slowakischen Lebensmittelprüfer kamen nach eigenen Angaben zu ähnlichen Ergebnissen.