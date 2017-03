Irische Bischöfe äußern sich zu Massengrab in Tuam

Die irische Bischofskonferenz hat sich bei ihrem Frühjahrstreffen in Maynooth erstmals zu dem Fund eines Massengrabs auf dem Gelände eines früheren katholischen Mutter-Kind-Heims im westirischen Tuam geäußert. Die Funde erinnerten „in trauriger Weise“ an eine Zeit, in der unverheiratete Mütter verurteilt und stigmatisiert wurden.

