Kosovo will EU-Vermittlung mit Serbien aussetzen

Das Kosovo will den von der EU vermittelten Dialog mit seinem Nachbarn Serbien aussetzen. Das beschloss das Parlament heute bis auf eine Gegenstimme in Prishtina.

Die Gespräche in Brüssel sollen danach so lange blockiert werden, bis der in Frankreich wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen festgehaltene oppositionelle Spitzenpolitiker Ramush Haradinaj freigelassen wird. Der frühere Regierungschef war Anfang Jänner in Frankreich auf der Grundlage eines serbischen internationalen Haftbefehls festgenommen worden.

Serbien wirft ihm Folter und Mord an Landsleuten 1998 und 1999 vor. Allerdings war Haradinaj bereits zweimal vom internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag freigesprochen worden. Das französische Gericht will am 6. April entscheiden, ob der Politiker an Serbien ausgeliefert oder freigelassen wird.