5.000 kriminelle Organisationen in EU unter Beobachtung

In der EU stehen mehr als 5.000 kriminelle Organisationen unter Beobachtung der Polizeibehörden. Das geht aus dem zweiten Bericht 2017 „Serious and Organised Crime Threat Assessment“ (SOCTA) hervor, den die europäische Polizeiagentur Europol heute Nachmittag in Den Haag veröffentlicht hat. Beim ersten derartigen Bericht aus dem Jahr 2013 waren rund 3.600 Gruppen vermerkt.

Indiz für „Umschichtungen“ auf kriminellen Märkten

Europol-Direktor Rob Wainwright führte diesen Anstieg vor allem auf die stark verbesserte Informationsgrundlage gegenüber dem ersten Bericht zurück. „Es ist aber auch ein Indiz für Umschichtungen bei den kriminellen Märkten sowie für das Hochkommen kleinerer krimineller Gruppen und krimineller Einzelunternehmer in spezifischen kriminellen Aktivitäten, vor allem bei denen, die online durchgeführt werden“, schrieb der Europol-Chef in seinem Vorwort.

Der Untertitel „Crime in the Age of Technology“ besagt bereits, wo Europol einen Schwerpunkt sieht: Kriminelle Gruppen fokussieren sich mehr auf den Einsatz neuester Technologien zur Unterstützung ihrer Aktivitäten. Das betrifft sowohl das Erschließen neuer „Geschäftsfelder“ - zum Beispiel im Cybercrime - als auch die Unterstützung traditioneller „Zweige“ wie den Suchtgifthandel und die Schlepperei.

Sehr weitgehende Internationalisierung

Einer der Autoren des Berichts brachte im Jänner im Gespräch mit der APA ein Beispiel: Schlepperbanden benutzen Websites, auf denen Mitfahrgelegenheiten angeboten werden, zunehmend, um gezielt Flüchtlinge anzusprechen. Dass mittlerweile das Darknet einer der wichtigsten Vertriebswege für den Drogen- und den Waffenhandel ist, dürfte bereits hinlänglich bekannt sein.

Der Bericht dokumentiert auch die sehr weitgehende Internationalisierung der organisierten Kriminalität (OK): Bei den rund 5.000 beobachteten Gruppen wurden Verdächtige aus mehr als 180 Nationen registriert. 70 Prozent der Organisationen sind jeweils in mehr als drei Staaten tätig.

Zehn Prozent gehen ihren Geschäften sogar in mehr als sieben Ländern nach. 45 Prozent der Organisationen sind polykriminell, das bedeutet, sie betreiben mehrere Geschäftszweige gleichzeitig.