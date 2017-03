Streiks in Berlin: Auch heimische Flughäfen betroffen

Auch heimische Flughäfen - allen voran der größte in Wien-Schwechat - sind vom morgigen Streik des Bodenpersonals an Berliner Flughäfen betroffen. So fallen in Schwechat morgen alle 20 geplanten Hin- und Rückflüge von und nach Berlin Tegel aus. Es handelt sich um zehn Hin- und zehn Rückflüge. Vier Flüge von und nach Schönefeld stehen derzeit noch auf dem Programm.

Einem Flughafen-Sprecher zufolge ist es aber nicht auszuschließen, dass auch die Schönefeld-Flüge ausfallen. Der Sprecher des Vienna International Airport bat alle Passagiere, sich bei den gebuchten Fluglinien über den Status ihrer Flüge zu erkundigen. „Zudem finden sich aktuelle Informationen auf der Website des Flughafen Wien“, sagte er zur APA.

Der Flughafen Graz ist bei vier Verbindungen vom Streik in Berlin betroffen: Sowohl die beiden Abflüge nach Berlin als auch die beiden Ankünfte aus der deutschen Bundeshauptstadt wurden bereits am Vortag storniert.

Drei Flüge von Salzburg nach Berlin fallen aus

Auch die drei Flüge vom Flughafen Salzburg nach Berlin fallen streikbedingt aus. Konkret betrifft das die Früh- und die Nachmittagsmaschine von Air Berlin nach Tegel und den easyJet-Flug am Nachmittag nach Schönefeld.

Auf dem Flughafen Innsbruck könnte ein Flug von Berlin nach Innsbruck und wieder retour ausfallen. „Ich gehe davon aus, dass diese Rotation gestrichen wird“, meinte ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage. Eine offizielle Information der Airline liege bisher aber nicht vor. Sobald das der Fall sei, würden die Passagiere über die Website des Flughafens informiert.

Da man aus Linz nicht nonstop nach Berlin fliegen kann - es gibt nur Zubringerflüge nach Wien und Frankfurt mit Anschlussmöglichkeit -, ist der Flugbetrieb am blue danube airport in Hörsching nicht direkt betroffen. Von und nach Klagenfurt gibt es Berlin nur mittwochs und samstags im Hin- und Rück-Angebot, daher gibt es auch in der Kärntner Landeshauptstadt morgen keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.