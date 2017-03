Den Haag lehnt Völkermordklage gegen Serbien ab

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat die Wiederaufnahme des Völkermordprozesses von Bosnien-Herzegowina gegen Serbien abgelehnt. Das berichteten die Medien heute in Sarajevo übereinstimmend. Die höchste Justizinstanz der Vereinten Nationen habe einen entsprechenden Brief an die drei Mitglieder des kollektiven Staatspräsidiums geschickt.

Die Revision des 2007 abgeschlossenen Verfahrens hatte der muslimische Spitzenpolitiker Bakir Izetbegovic im Vormonat beantragt. Das dreiköpfige Staatspräsidium, dem neben Izetbegovic noch je ein Vertreter der Serben und Kroaten angehören, habe sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können, begründete das Gericht seinen abschlägigen Bescheid.

2007 hatte der IGH Serbien freigesprochen, vor allem hinter dem Völkermord an bis zu 8.000 muslimischen Jungen und Männern im ostbosnischen Srebrenica im Juli 1995 durch serbische Einheiten zu stehen. Allerdings habe Belgrad zu wenig unternommen, um den Genozid zu verhindern. Soldaten der serbisch-bosnischen Armee hatten den Massenmord an den Zivilisten begangen. Der Revisionsantrag von Izetbegovic hatte die ohnehin tief zerstrittenen Politiker der drei Völker in diesem Balkanland noch mehr gegeneinander aufgebracht.