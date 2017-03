Champions League: Barca jubelt nach magischer Nacht

Die internationalen Medien haben sich heute schwergetan, die historische Aufholjagd des FC Barcelona im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain in Worte zu fassen. Schlagzeilen wie „Wunder“, „Kunststück“ und „Comeback für die Geschichtsbücher“ können nur schwer beschreiben, was vor 96.000 Zuschauern im Camp Nou passiert ist. PSG reiste mit einem komfortablen 4:0-Polster an, am Ende reichte aber nicht einmal ein Auswärtstor für den Aufstieg. „Mit Worten ist es schwer zu erklären, es war wie ein Horrorfilm“, sagte auch Barca-Coach Luis Enrique.

