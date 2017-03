Identität des weiteren Opfers unklar

Der mutmaßliche Kindsmörder Marcel H. ist gefasst. Der 19-Jährige stellte sich am Donnerstagabend in der nordrhein-westfälischen Stadt Herne, wo er am Montag einen neunjährigen Buben erstochen haben soll. Am späten Abend bestätigte die Polizei die Identität des Gesuchten. Der Verdächtigte hat mutmaßlich zwei Menschen getötet: Er gab der Polizei den Hinweis auf eine Wohnung, wo eine weitere Leiche gefunden wurde - zunächst hatte die Polizei noch von zwei Leichen gesprochen.

