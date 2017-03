Trump: CIA-Technik unzureichend gegen Lecks geschützt

Die WikiLeaks-Enthüllungen über die Spähmethoden der CIA zeigen nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump, dass die Technologie des Geheimdienstes nicht hinreichend gegen derartige Informationslecks geschützt ist.

Der Präsident meine, dass diese Systeme „überholt“ seien und erneuert werden müssten, damit solche Informationen nicht mehr an die Öffentlichkeit durchsickern könnten, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, gestern in Washington.

Assange: „Zerstörerische Inkompetenz“ der CIA

Zuvor hatte WikiLeaks-Gründer Julian Assange der CIA eine „zerstörerische Inkompetenz“ vorgeworfen. Zu den jüngsten Enthüllungen der Plattform, wonach der Geheimdienst per Hackerangriffen auf Smartphones, Fernseher und andere Geräte spioniert, sprach Assange in London von einem beispiellosen Fall: „Das ist ein historischer Akt von zerstörerischer Inkompetenz, so ein Arsenal geschaffen zu haben und dann alles an einem Ort gespeichert zu haben.“

FBI sucht Whistleblower

Die neuen Enthüllungen von WikiLeaks sorgen jedenfalls für große Unruhe in den US-Behörden. Das Weiße Haus droht mit den höchstmöglichen Strafen für Whistleblower, die CIA sieht das Leben von US-Bürgern in Gefahr. Der Maulwurf wird in den eigenen Reihen vermutet - die Suche nach ihm soll nun das FBI übernehmen. Doch angesichts der großen Zahl an Eingeweihten ist das eine Herkulesaufgabe.

