Zahl der Pensionsantritte stark gestiegen

2016 hat es die Österreicher wieder verstärkt in den Ruhestand gezogen. Laut aktuellem Pensionsmonitoring des Sozialministeriums stieg die Zahl der zuerkannten Direktpensionen im ASVG und bei Selbstständigen um knapp 18 Prozent. Bei den Beamten betrug der Zuwachs sogar fast 50 Prozent. Die gute Nachricht für die Finanzierbarkeit des Systems: Auch das Antrittsalter steigt.

Österreicher im Schnitt mit knapp über 60 in Pension

So gingen die Österreicher im Vorjahr im Schnitt mit 60 Jahren und vier Monaten in Pension und damit zwei Monate später als 2015. Im Jahr davor lag das Antrittsalter überhaupt bei nur 59 Jahren und achten Monaten. Zu beachten ist freilich, dass die (in der Regel jüngeren) Rehageldbezieher, die früher als Invaliditätspensionisten gewertet wurden, in den vergangenen Jahren aus der Statistik fielen, was automatisch zu einem gewissen Anstieg beiträgt.

Diese Zahlen gelten für den Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung, also sowohl für Unselbstständige als auch für Selbstständige. 2016 war der Anstieg beim Alter vor allem auf den ASVG-Bereich zurückzuführen. Denn bei den Gewerbetreibenden gab es bei den Direktpensionen (ohne Hinterbliebenenpensionen) sogar einen leichten Rückgang des Antrittsalters.

Beamtinnen gehen später in Pension

Aus dem parallel vom Bundeskanzleramt fertiggestellten Monitoring für den öffentlichen Dienst geht hervor, dass das faktische Antrittsalter bei den Beamten auf 61,7 Jahre stieg. Das Plus von 0,5 Jahren ist der höchste Anstieg seit zehn Jahren. Interessantes Detail: Frauen gehen im öffentlichen Dienst mittlerweile einen Hauch später in Pension als Männer - Frauen mit 61,75 Jahren, Männer mit 61,63 Jahren.

An sich erfreuliche Zahlen bietet der Monitoringbericht des Sozialministeriums bezüglich der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. Wie es derzeit aussieht, werden alle von der Regierung als Ziele ausgegebenen Quoten erreicht. Damit würde auch das als Drohkeule über den Unternehmen schwebende Bonus-Malus-System zur Beschäftigung Älterer nicht kommen.

Bei den 55- bis 59-jährigen Männern ist bis 2018 eine Beschäftigungsquote von 74,6 Prozent zu erreichen. 2016 war man schon bei 73,3 Prozent. Weiter entfernt von den Zielwerten ist man noch bei den Frauen in der Altersgruppe sowie bei den 60- bis 64-jährigen Männern.

Doch auch hier lassen die Zahlen Optimismus zu. So hat man bei den Frauen zwar bei einem Zielwert von 62,9 Prozent erst eine Quote von 59,7 Prozent erreicht, doch betrug im Vorjahr der Anstieg beachtliche 2,9 Prozentpunkte. Den gleichen Zuwachs gibt es bei der Gruppe der 60- bis 64-jährigen Männer. Hier sind 35,3 Prozent zu erreichen, und man liegt derzeit bei 33,1 Prozent.