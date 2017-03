Schulz: Türkei überschreitet rote Linie

Der deutsche Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, deutlicher auf Nazi-Vergleiche aus Ankara zur reagieren.

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung sagte Schulz: „Da muss ein Kanzler sagen: Jetzt reicht’s! Wenn türkische Regierungsmitglieder uns Nazi-Methoden vorwerfen, wird eine rote Linie überschritten.“ Er ergänzte: „Herr Erdogan sollte wissen: Als Präsident eines befreundeten Landes ist er hier willkommen. Aber wir werden nicht erlauben, dass politische Konflikte aus der Türkei in Deutschland ausgetragen werden.“

Rund 30 Auftritte in Deutschland geplant

Das türkische Regierungslager plant vor dem Verfassungsreferendum am 16. April noch etwa 30 Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland. Darüber seien die deutschen Behörden informiert worden, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu gestern nach Angaben des Nachrichtensenders CNN Türk.

Im Hinblick auf mehrere Absagen von türkischen Wahlkampfveranstaltungen durch deutsche Kommunalbehörden sagte der Minister: „Was wir von Deutschland erwarten, ist, dass es dieses Problem regelt.“

Gegen das türkische Gesetz

Das Thema Wahlkampfauftritte belastet die Beziehungen zwischen der Türkei sowie Österreich und Deutschland seit Tagen - obwohl Wahlkampfauftritte im Ausland und in diplomatischen Vertretungen außerhalb der Türkei eigentlich gegen das türkische Wahlgesetz verstoßen. Dort heißt es in Artikel 94/A: „Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann kein Wahlkampf betrieben werden.“

In dem Gesetz sei aber nicht geregelt, wer dessen Einhaltung kontrolliere und welche Strafen bei Verstößen des von der AKP eingeführten Gesetzes angewendet würden, sagte Mehmet Hadimi Yakupoglu, der Vertreter der türkischen Oppositionspartei CHP in der Wahlkommission. „Deshalb besteht es nur als moralische Regel.“ Die Vorgabe werde von „allen Parteien“ missachtet.