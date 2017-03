Täter sagte in Polizeiverhör aus

Vier Tage nach dem Mord an einem Buben in der deutschen Großstadt Herne scheint sich der Fall nun langsam aufzuklären. Der mittels Großfahndung in ganz Deutschland gesuchte 19-jährige Marcel H. stellte sich in der Nacht selbst und sagte laut Polizei bereits zur Tat aus. Er führte die Ermittler auch zu einem zweiten Tatort, an dem eine weitere Leiche gefunden wurde. Es soll sich dabei um einen jungen Mann aus Herne handeln.

