Schüsse in Basler Bar - Großfahndung nach Tätern

Nach tödlichen Schüssen in einer Bar in Basel in der Schweiz mit zwei Toten läuft die Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Tätern auf Hochtouren.

Von den beiden fehlte zunächst jede Spur. Es sei eine Sonderkommission eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Männer hatten die Bar „Cafe 56“ am Abend betreten und das Feuer eröffnet, wie die Polizei berichtete.

APA/AP/Dominique Soguel

Zwei Gäste des Lokals wurden getötet, ein dritter schwer verletzt. Die Opfer wurden inzwischen identifiziert, es handelt sich um drei Albaner. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Staatsanwaltschaft aus.