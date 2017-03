Türkei vertrieb laut UNO Hunderttausende Kurden

Die Vereinten Nationen haben der Türkei vorgeworfen, bei der Verfolgung der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) umfangreich gegen Menschenrechte verstoßen zu haben.

Es sei zwischen Juli 2015 und Dezember 2016 zu zahlreichen Tötungen und zur systematischen Zerstörung von Siedlungen gekommen, schreibt das UNO-Menschenrechtsbüro in einem heute in Genf veröffentlichten Bericht. Mindestens 355.000 Menschen seien vertrieben worden. „Es scheint, dass die Beachtung der Menschenrechte zumindest seit Juli 2015 im Südosten der Türkei nicht funktioniert hat.“

Die Türkei verwehrt den UNO-Ermittlern den Zugang zu den betroffenen Gebieten. Eine offizielle Untersuchung der Tötungen, auch an Frauen und Kindern, fehle, sagte Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein. Das könne die Spannungen in der Region weiter erhöhen.