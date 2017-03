Helikopter flog in Istanbul in Fernsehturm - fünf Tote

Beim Absturz eines Hubschraubers in Istanbul sind laut Medienberichten mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Der private Helikopter mit sieben Menschen an Bord sei bei schlechter Sicht in einen Fernsehturm geflogen, berichteten heute türkische Medien. Fünf Leichen wurden geborgen.

An Bord seien vier Russen und drei Türken gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Dogan. Die beiden Piloten waren laut Dogan türkischer Nationalität. Der Hubschrauber vom Typ Sikorsky S-76 gehörte laut Dogan zu dem türkischen Konglomerat Eczacibasi.