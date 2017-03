Defizit im Außenhandel mehr als verdoppelt

Österreichs Außenhandelsdefizit hat sich 2016 auf 4,37 Milliarden Euro mehr als verdoppelt - und das, obwohl die Energieimporte weiter gesunken sind. Während die Wareneinfuhren nach vorläufigen Zahlen der Statistik Austria um 1,5 Prozent auf 135,59 Mrd. Euro zulegten, lagen die Ausfuhren mit 131,22 Mrd. Euro um 0,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Statistik Austria

Im Dezember hat sich der ungünstige Trend noch verstärkt: Der Gesamtwert der Wareneinfuhren lag mit 11,09 Mrd. Euro um 2,8 Prozent über dem Vorjahreswert, die Ausfuhren blieben mit einem Wert von 10,45 Mrd. Euro nahezu unverändert (+0,1 Prozent).

Deutschland wichtigster Partner

Der Wert der Brennstoff- und Energieimporte ist 2016 deutlich gesunken, nämlich von 10,5 Mrd. auf 8,9 Mrd. Euro. Die Energieausfuhren gingen von 2,6 auf 2,2 Mrd. Euro zurück.

Deutschland war auch 2016 Österreichs wichtigster Handelspartner mit 37,2 Prozent Anteil an den Einfuhren und 30,5 Prozent an den Ausfuhren. Insgesamt wird mit nur fünf Ländern mehr als die Hälfte des österreichischen Außenhandels abgewickelt. Einfuhrseitig sind das neben Deutschland noch Italien, China, die Schweiz und Tschechien. Am meisten exportiert wird nach Deutschland, in die USA, nach Italien, in die Schweiz und nach Frankreich.