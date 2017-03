Terminal für Kreuzfahrtschiffe um 128. Mio Euro in Venedig

Das Umweltministerium in Rom hat das Projekt für den Bau eines neuen Terminals für Kreuzfahrtschiffe am Eingang des Lido von Venedig genehmigt. Das von der Gruppe Duferco Engineering entworfene Projekt soll Venedig von den großen Kreuzfahrtschiffen entlasten und verhindern, dass diese am Markusplatz vorbeifahren.

Zwei Jahre sind für den Bau des Terminals notwendig, der 128 Millionen Euro kosten soll, sagten die Initiatoren des Projekts. Dieses muss noch grünes Licht vom Verkehrsministerium in Rom erhalten, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“. „Wir arbeiten an einer raschen Lösung zur Reglementierung der Kreuzfahrten in Venedig“, bestätigte Verkehrsminister Graziano del Rio. Mehr als zwei Millionen Kreuzfahrttouristen kommen jedes Jahr nach Venedig.