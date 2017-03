Neuer Vorschlag von Drozda zu Versammlungsrecht

In den Koalitionsstreit über ein Auftrittsverbot ausländischer Politiker zu Wahlkampfzwecken kommt wieder Bewegung. Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) ließ heute dem Innenministerium auf Beamtenebene einen Gesetzesvorschlag übermitteln.

Dieser bestehe aus zwei, drei sehr einfachen Formulierungen und sei menschenrechtskonform, so Drozda. Beide Parteien seien in ihren Zielen „völlig einig“. Mit gutem Willen könne man die Frage in zehn Minuten lösen.

SPÖ gegen Änderung des gesamten Versammlungsrechts

Konkret sehen die mit dem Verfassungsdienst ausgearbeiteten Vorschläge vor, dass in die Anzeige einer Versammlung die „beabsichtigte Teilnahme von Vertretern ausländischer Staaten, internationaler Organisationen oder anderer Völkerrechtssubjekte“ aufgenommen werden soll. Zudem soll es neue Versagungsgründe geben.

Unverändert abgelehnt wird von Drozda, dass Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) das Auftrittsverbot in eine Gesamtänderung des Versammlungsrechts einbetten will. Sobotka hatte unter anderem verstärkte Haftungen für Demonstrationsleiter, terminliche Einschränkungen für Demonstrationen auf bestimmten Plätzen und Straßen sowie einen Mindestabstand zwischen Kundgebungen vorgeschlagen.

Mitterlehner verärgert

Zuvor war darüber Streit in der Koalition ausgebrochen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hatte offen Kritik an Sobotkas Vorschlägen geübt: „Das ist kein guter Entwurf“, so Kern gestern. Vizekanzler ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner zeigte sich darüber verärgert. Die Reaktionen der SPÖ seien „völlig unangebracht“, so Mitterlehner. Er forderte zudem von der SPÖ und Kern eine klare Linie zu den türkischen Wahlkampfauftritten.

„Es gibt keinen Grund, einen inhaltsorientierten Vorschlag derart abzulehnen und für persönliche Angriffe zu missbrauchen“, der Ressortchef habe schließlich in seinem Auftrag einen „vernünftigen und praktikablen“ Vorschlag gemacht, meinte Mitterlehner.