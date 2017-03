Kein Kontakt zu Flugzeug: Alarm in deutschen AKWs

Wegen fehlenden Funkkontakts zu einem Flugzeug im deutschen Luftraum ist in zwei schleswig-holsteinischen Kernkraftwerken kurzzeitig Alarm ausgelöst worden. Die Meiler in Brunsbüttel und Brokdorf seien für kurze Zeit geräumt worden, teilte das Energiewende-Ministerium in Kiel mit. Inzwischen bestehe wieder Funkkontakt, der Voralarm bestehe nicht mehr.

Um 10.31 Uhr war den Angaben nach der Voralarm ausgelöst worden, was zur Räumung der Anlagen bis auf die Notbesetzungen führte. Am Kernkraftwerk Brokdorf wurde zudem eine kleine Demonstration aufgelöst.