Mütter laut AK bei Wiedereinstieg benachteiligt

Frauen, die nach der Geburt eines Kindes wieder in den Job einsteigen, werden nicht selten benachteiligt. Das Spektrum reicht diesbezüglich von einer Verschlechterung des Arbeitsklimas über das Ausscheiden aus Führungspositionen bis zum Verlust des Arbeitsplatzes. Das ergab eine Erhebung der Arbeiterkammer (AK).

Zwischen September und Dezember 2016 wurde gesammelt, mit welchen Problemen sich junge Eltern - in erster Linie waren es Frauen - an die AK wandten. 80 von ihnen beklagten sich in dieser Zeit bei einer persönlichen Beratung über ihre Situation, so Irene Holzbauer, die Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht der AK Wien, und Ingrid Moritz, Leiterin der Abteilung Frauen und Familie.

Nur wenige wehren sich

„Die Benachteiligung passiert vielfältig“, so Holzbauer. Trotz des Gleichbehandlungsgesetzes, das Nachteile für Personen in Karenz oder Elternteilzeit verbiete, komme es zu Diskriminierungen. Auffällig sind laut AK die Branchen persönliche Dienstleistungen (zum Beispiel Friseur- und Kosmetikbetriebe), Industrie, Handwerk und Gewerbe sowie der Handel.

Rechtlich wollten sich jedenfalls nur die wenigsten Betroffenen zur Wehr setzen, so Moritz: „Nur eine Handvoll geht vor Gericht.“ Zu groß sei offenbar die Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes.